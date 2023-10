In attesa del debutto fissato per il 12 ottobre, la nuova serie televisiva prodotta da Netflix “La caduta della casa degli Usher” - adattamento dell’opera originale di Edgar Allan Poe a cura di Mike Flanagan, anche noto per il sequel di “Shining” del 2019 “Doctor Sleep” - ha rapito l’attenzione comune grazie ad un eccezionale consenso di critica, che ben dispone l’ormai imminente accoglienza del pubblico. Sul sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, lo show televisivo gode già del 96% di recensioni positive, un dato estremamente indicativo dell’alto grado di qualità che potremmo aspettarci non appena verrà reso disponibile.

Nel riportare intatte le sensazioni d’inquietudine e mistero tipiche dei racconti di Poe, diverremo partecipi lungo otto puntate degli sconcertanti accadimenti che prenderanno piede nella villa del facoltoso Roderick Usher, in compagnia di un ospite chiamato a lenire i tormenti del suo animo e le sofferenze causate dalla malattia di Lady Madeleine Usher, sua sorella gemella.

L’entusiasmo per il progetto nasce prima di tutto dal suo regista: alla sua sesta collaborazione con la piattaforma streaming dopo successi come “The Haunting of Hill House”, Mike Flanagan - da sempre un accanito indagatore dell’occulto - è da parecchio tempo che programmava di immortalare su pellicola le atmosfere a base di horror e investigazione che abbiamo imparato a riconoscere nello scrittore americano, modellandole ai gusti e alle tendenze dei pubblico di oggi. Nel merito di ciò, sul già citato Rotten Tomatoes il director ha affermato quanto segue: «La miniserie è un remix moderno di alcune delle opere più iconiche di Edgar Allan Poe». Oltre alle otto puntate a cura di Flanagan, andranno ad aggiungersi altri quattro episodi diretti dal suo collaboratore stretto Michael Fimognari.

Dettagli importanti della trama riguardano inoltre le azioni immorali compiute dai fratelli Roderick e Madeline Usher, responsabili di aver trasformato un’azienda farmaceutica - la Fortunato Pharmaceuticals - in una scalata cieca e spregiudicata verso il dominio economico. Nel frattempo, una donna sospetta e legata al passato della famiglia finirà col seminare il panico tra gli eredi della dinastia.

Nel cast troveremo gli attori di navigata carriera Bruce Greenwood e Mary McDonnell per interpretare i due fratelli. Non mancherà anche Carla Cugino, una garanzia nelle pellicole di Flanagan. E troveremo nomi altrettanto degni di nota quali Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T'Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Willa Fitzgerald, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney e Robert Longstreet.

Per chi intanto non riuscisse a trattenere la curiosità da pochi giorni Netflix ha rilasciato la prima clip ufficiale, ove si riesce già a percepire l’altissimo carico di tensione tra i componenti della famiglia, riuniti a tavola dopo aver ricevuto un accordo di non divulgazione da parte di Mr. Pym. I presenti daranno sfogo a evidenti segni di disagio e disappunto: e se questo fosse soltanto l’inizio di una situazione fuori controllo? Resta giusto da pazientare ancora un poco prima dell’uscita, e prepararsi alla notte di Halloween più ispirati che mai.

Giovanni Scanu

