Anche Khaby Lame sul red carpet della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Il tiktoker italiano di origini senegalese – il più seguito in Europa e il secondo al mondo a raggiungere 100 milioni di follower, dopo Charli D’Amelio – ha sfilato sul tappeto rosso insieme ai divi del grande schermo e ai protagonisti del film in gara.

Ha 21 anni ed è cresciuto con la famiglia a Chivasso, in provincia di Torino, dove vive tuttora.

Il giovane è diventato famoso per la sua ironia dimostrata in video comici in cui prende in giro azioni complicate che lui replica in modo semplice accompagnandole da una mimica proverbiale.

Ha realizzato la sua prima clip su Tik Tok nel marzo del 2020, dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia (lavorava come operaio in una fabbrica di materiali plastici).

Lame ha raggiunto numeri straordinari anche su Instagram, dove è diventato l’italiano più seguito, superando la regina delle influencer, Chiara Ferragni. Attualmente ha oltre quaranta milioni di follower.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata