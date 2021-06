Non solo Tik Tok, dove è l’italiano più seguito con 75 milioni di followers, ora Khaby Lame è primo anche su Instagram.

Il clamoroso sorpasso su Chiara Ferragni è arrivato questo pomeriggio: 24 milioni di followers contro i 23,9 della regina delle influencer italiane.

Un’ascesa impressionante quella del 21enne di Chivasso (Torino) originario del Senegal. Era marzo 2020 quando ha realizzato il suo primo video su Tik Tok dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia, era operaio in una fabbrica di materiali plastici. In quindici mesi è diventato la terza persona più seguita al mondo su Tik Tok, alle spalle di Charli D’Amelio (oggi 118 milioni di followers) e Addison Rae, ormai vicino ad appena 6 milioni.

Su Instagram ha creato appena 114 post, contro i quasi 15mila di Chiara Ferragni, eppure l’ha già superata.

E’ diventato un personaggio globale: ha girato un video con Alessandro Del Piero, tra i più visti, e in autunno volerà negli States per registrarne uno con Will Smith.

Non parla mai, fa tutto la sua straordinaria mimica facciale, che ha fatto del suo classico gesto con cui vuole sottolineare la semplicità di alcune azioni quotidiane prendendo in giro vari video che girano sul web uno dei meme più condivisi sui social.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata