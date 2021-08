Un altro traguardo, l’ennesimo, tagliato da Khaby Lame. Il 21enne senegalese residente da quando aveva un anno a Chivasso (Torino) ha raggiunto i 100 milioni di followers su TikTok.

E’ il primo creator del social network in Europa e il secondo al mondo per numero di seguaci, alle spalle di Charli D’Amelio.

Con la sua mimica straordinaria, Khaby è l’emblema della semplicità: nei suoi brevi video ci mostra che c’è sempre un modo meno complicato per svolgere ogni compito, anche quello che all’apparenza sembra più difficile.

"Sono onorato di aver raggiunto questo risultato che non sarebbe stato possibile senza l'unicità e l'affetto della community di TikTok. Intrattenere e far ridere le persone è la mia passione, che coltivo sin da bambino”, è il commento del 21enne.

"Sono grato a TikTok perché mi ha offerto un palcoscenico globale per vivere la mia passione e condividerla con il mondo intero. Continuerò a lavorare per i miei sogni e so di poter contare su una bellissima community pronta a fare il tifo per me. Vi ringrazio tutti. Vi voglio bene”.

Khaby Lame ha raggiunto numeri straordinari anche su Instagram, dove è diventato l’italiano più seguito superando la regina delle influencer, Chiara Ferragni.

