Jennifer Aniston ha dovuto tagliare i ponti con alcuni amici che hanno rifiutato di fare il vaccino contro il coronavirus.

Lo ha rivelato la stessa attrice, 52 anni: “Ci sono ancora moltissime persone che sono no-vax o semplicemente non danno retta ai fatti. Ho perso alcune persone che vedevo praticamente ogni settimana perché si sono rifiutate di fare il vaccino e di dire se lo avevano fatto oppure no, è un peccato”.

La star di Hollywood ha anche spiegato che, se è vero che ognuno ha diritto di avere la propria opinione, molte opinioni però non sono basate altro che su paure o propaganda.

Pochi mesi dopo l’inizio della pandemia, Aniston ha pubblicato su Instagram un post in cui chiedeva ai suoi follower di indossare la mascherina.

“Se avete a cuore la vita umana, per favore, indossate la stramaledetta mascherina e invitate chi vi circonda a fare altrettanto. Capisco che le mascherine siano scomode. Ma non credete sia peggio che i negozi chiudano, che i lavori vengano persi, che i lavoratori del comparto medico e sanitario siano spinti all’estremo? Non credete sia peggio che tante vite ci siano state portate via da questo virus perché noi non abbiamo fatto abbastanza?”, il messaggio dell’attrice per i suoi fan.

