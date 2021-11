Tappa in Sardegna per Jared Leto.

L’attore premio Oscar, in questi giorni impegnato nella promozione di "House of Gucci”, il film di Ridley Scott dal 16 dicembre al cinema sull’omicidio di Maurizio Gucci (in cui Leto interpreta il cugino Paolo Gucci), ha trovato il tempo di godersi un po’ di relax a Baunei.

Su Instagram Leto si è mostrato da un’angolazione inedita, in arrampicata sulla roccia dell’Aguglia di Goloritzé. Poi si è concesso un bel gelato e due chiacchiere con le signore in piazza.

Non è la prima volta che l’attore, Golden Globe e premio Oscar per “Dallas Buyers Club” e regista e frontman della band Thirty Seconds to Mars, viene nell’Isola.

Ai primi di ottobre è stato avvistato a Olbia mentre tre anni fa aveva trascorso qualche giorno tra Baja Sardinia e Tavolara e, nel 2019, era tornato a più riprese in Costa Smeralda.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata