Uno spettacolo teatrale che racconta la vicenda del Moby Prince nel 34/o anniversario della tragedia avvenuta il 10 aprile del '91. Di Francesco Gerardi e Marta Pettinari, regia di Federico Orsetti, sarà in scena oggi alle 20.30 al Teatro Carmen Melis, ridotto del teatro lirico di Cagliari (martedì 15 aprile alle 8.30 in replica per le scuole). Sul palco Lorenzo Satta e Alessio Zirulia.

Il 10 aprile 1991 la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo nella rada di fronte al porto di Livorno. Oggi, due giovani attori che all'epoca dei fatti non erano ancora nati si affiancano sul palco nello spettacolo teatrale che racconta l'incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince. Per farlo, utilizza l'interazione - visiva e narrativa - tra le due componenti drammaturgiche della messa in scena «in cui immagini e parole conducono lo spettatore nell'enorme buco nero che avvolge ogni aspetto della vicenda», spiega una nota.

MT Moby Prince 3.0 - nuovo allestimento di una precedente produzione che ha debuttato al Teatro Goldoni di Livorno il 28 ottobre 2006 - è caratterizzato da un testo radicalmente rivisto, due nuovi interpreti e da un'immagine molto connotata nella contemporaneità che si allontana da quella tradizionalmente associata al teatro di narrazione, pur facendone parte.

Lo spettacolo, coprodotto da Teatro Nazionale di Genova, si avvale della collaborazione delle due associazioni familiari delle vittime e racconta la vicenda dalla sera dell'incidente alle recenti Commissioni parlamentari d'inchiesta.

(Unioneonline)

