C’è anche un’interprete sarda tra i finalisti di "In canto”, talent canoro in Italia dedicato agli over 50 che si propone di valorizzare la tradizione musicale italiana attraverso l’interpretazione dei grandi classici della canzone.

Si tratta di Minenna Stangoni, da Badesi, che ha conquistato la finale esibendosi con “E dimmi che non vuoi morire”, celebre brano scritto da Vasco Rossi per Patti Pravo.

Stangoni sarà dunque tra i 20 cantanti – selezionati dal maestro Fio Zanotti (musicista, compositore, arrangiatore, produttore e già direttore d’orchestra al Festival di Sanremo dal 1990), dalla giornalista Marzia Apice e dal maestro Gaetano Raiola - che l’anno prossimo si contenderanno il Disco D’oro, d’argento e di bronzo, il Premio della Critica, e il vincitore del “Premio 50&Più”.

