Carnegie Hall, Lincoln Center, sempre a New York, Filarmonica di berlino, Mozarteum di Salisburgo, università dove è anche docente: sono solo alcuni dei grandi teatri internazionali che hanno ospitato un concerto di Enrico Bronzi, violoncellista di valore mondiale. Sarà il protagonista domani al Comunale di Sassari (ore 20) nell'ultimo appuntamento della stagione sinfonica proposta dell'ente Marialisa de Carolis.

Enrico Bronzi, che ha fondato nel 1990 il Trio di Parma, ha all'attivo anche collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, e complessi quali il Quartetto Hagen, la Kremerata Baltica, Camerata Salzburg.

Al Comunale il violoncellista presenterà un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn. Nella prima parte della serata sarà presentata l’Ouverture da Le Nozze di Figaro di Mozart a seguire il Concerto per violoncello n. 2 in re maggiore di Haydn . Il concerto si concluderà con la Sinfonia n. 41 in Do M “Jupiter” di Mozart. Bronzi suonerà un violoncello Vincenzo Panormo del 1775.

