“Vent’anni di Legislatura del Sindaco di Scraffingiu”: un compleanno molto speciale all’insegna della risata e della leggerezza organizzato per domani, venerdì 10 aprile, alle ore 21 al Teatro Si'e Boi di Selargius da Andrea Vadilonga.

Per la prima volta, il Comune più “serio” della Sardegna apre simbolicamente le proprie porte al pubblico, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere, capace di coniugare satira, musica e intrattenimento.

Protagonista sul palco è Alessandro Pili, attore, cabarettista, autore, volto noto di Videolina per trasmissioni tra cui “C’è Scraffingiu per te” e “Scraffingiu, Bar Centrale”, e celebre nell’Isola e anche oltre Tirreno per la sua straordinaria capacità di interpretare personaggi esilaranti e surreali che, per questo importante anniversario, accompagneranno il pubblico in un viaggio comico attraverso situazioni paradossali e irresistibili.

“Vent’anni di Legislatura del Sindaco di Scraffingiu” è un live coinvolgente e dinamico, pensato per offrire un’ora e mezzo di puro svago.

Un’occasione per concedersi una pausa dalla quotidianità e dalle tensioni del mondo reale, riscoprendo il valore della leggerezza e della spensieratezza.

Tra sketch, musica e momenti di improvvisazione, il pubblico sarà protagonista di un’esperienza teatrale nuova e travolgente, capace di unire divertimento e spunti di riflessione con uno stile originale ma sempre molto riconoscibile, il marchio di fabbrica “made in Scraffingiu”.

Un one man show tutto da vivere che promette di conquistare spettatori di tutte le età prima del tour estivo che porterà la località più scanzonata d’Italia a “gemellarsi” con tanti Comuni sardi.

L.P.

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