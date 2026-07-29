Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, con 3mila spettatori incantati dalle note di “The Dark Side of the Moon”, i Pink Floyd Legend tornano a Cagliari con l’opera rock “The Wall”.

La Via del Collegio celebra il ventennale di “La Musica che Gira intorno” portando in scena il leggendario album del 1979: appuntamento il 27 agosto all’Arena in Fiera, dove, a partire dalle 21, riprenderà vita l’epica storia del The Wall Celebration Tour, monumentale esecuzione dal vivo dell’opera dei Pink Floyd che ha ridefinito la storia della musica mondiale.

Protagonisti dell’evento, che si inserisce nella speciale cornice del XX anniversario del festival “La Musica che Gira intorno”, Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paul Enjoy (chitarre, basso e voce), AnderTool (The Teacher) ed Emanuele Esposito (batteria), riconosciuti da pubblico e critica come la formazione più rappresentativa del panorama floydiano grazie alla qualità, all’intensità e alla fedeltà delle loro interpretazioni. Ad affiancarli, Daphne Nisi Mete e Giorgia Zaccagni alle voci, Manfredi Roberti al basso e l’ensemble vocale Anonima Armonisti ai cori.

Sotto la regia di Castaldi, sul palco prenderà vita la costruzione – e la distruzione – in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione, in un crescendo di effetti speciali curati da Massimiliano Bianchi. Le grandi strutture gonfiabili di Fly In e le proiezioni in video mapping firmate Plasmedia renderanno ogni istante un viaggio immersivo, completato dalla scenografia di Alessandra Traina, i costumi di Vanessa Mantellassi e il make-up e hair styling di Lara Crisci.

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