15 anni di Golaseca. Dopo aver calcato i palchi di tutta Italia ed Europa, la "band Sarda del rock fiabesco" celebra questo importante anniversario e torna a Cagliari nel Corto Maltese al Poetto, il locale dove ha già suonato cinque anni fa, in occasione del suo decennale. L’appuntamento è domani, giovedì, dalle 21.

Una serata che promette scintille, che vedrà esibirsi tanti artisti, un omaggio a questo gruppo che ha fatto la storia del rock sardo. Oltre ai Golaseca suoneranno Andrea Deiana Porcu, Crepuscolo Armonico, Cattivik, Mom's Spaghetti, Alberto Sanna, T.a.q.b., Red Strings, Alida Serra.

I Golaseca nascono come gruppo a Cortoghiana, e fin dall’inizio si ispirano a Pearl Jam, Led Zeppelin, Fabrizio De Andrè, Vinicio Capossela e Litfiba. Hanno vinto premi come "Amnesty International", "Rock targato Italia" "Academy San Remo", e condiviso i palchi con Litfiba, Timoria, Mannarino, Fiorella Mannoia, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, Tazenda, Bandabardò, Enrico Ruggeri.

© Riproduzione riservata