Cosa dicono le stelle per il 29 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete - Meno fretta e più strategia: tutto quello che costruite adesso avrà senz’altro degli effetti duraturi.
Toro - Questo periodo caldo vi invita a uscire dalle vostre solite abitudini senza perdere la giusta sicurezza.
Gemelli - Curiosità e leggerezza vi aiuteranno a superare un momento di stallo. Finalmente non siete più bloccati!
Cancro - Questa giornata vi porterà un po’ di chiarezza dove prima vedevate solo dubbi. Risolvete gli enigmi...
Leone - Cresce in voi una sensazione di fiducia: usatela bene per osare con qualcosa che rimandate da tempo.
Vergine - Affidatevi un po’ meno al controllo e molto di più alla vostra capacità di adattamento. Ne trarrete beneficio!
Bilancia - Una scelta fatta con il cuore si rivelerà più saggia del previsto. Eppure non ne eravate convinti, all’inizio...
Scorpione - La settimana in corso vi aiuterà a chiudere una volta per tutte una questione rimasta in sospeso.
Sagittario - Provate a seguire senza pensieri tutto ciò che vi incuriosisce: lì si nasconde una bella opportunità.
Capricorno - Una conferma attesa da tempo rafforza la vostra determinazione. D’ora in avanti, credete di più in voi stessi!
Acquario - Un cambiamento di prospettiva è proprio quello che ci vuole per rendervi tutto più semplice.
Pesci - La giornata porta un gradito mix di dolcezza e rinnovata fiducia nel futuro. Rimanete di buon umore!