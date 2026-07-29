Ariete - Meno fretta e più strategia: tutto quello che costruite adesso avrà senz’altro degli effetti duraturi.

Toro - Questo periodo caldo vi invita a uscire dalle vostre solite abitudini senza perdere la giusta sicurezza.

Gemelli - Curiosità e leggerezza vi aiuteranno a superare un momento di stallo. Finalmente non siete più bloccati!

Cancro - Questa giornata vi porterà un po’ di chiarezza dove prima vedevate solo dubbi. Risolvete gli enigmi...

Leone - Cresce in voi una sensazione di fiducia: usatela bene per osare con qualcosa che rimandate da tempo.

Vergine - Affidatevi un po’ meno al controllo e molto di più alla vostra capacità di adattamento. Ne trarrete beneficio!

Bilancia - Una scelta fatta con il cuore si rivelerà più saggia del previsto. Eppure non ne eravate convinti, all’inizio...

Scorpione - La settimana in corso vi aiuterà a chiudere una volta per tutte una questione rimasta in sospeso.

Sagittario - Provate a seguire senza pensieri tutto ciò che vi incuriosisce: lì si nasconde una bella opportunità.

Capricorno - Una conferma attesa da tempo rafforza la vostra determinazione. D’ora in avanti, credete di più in voi stessi!

Acquario - Un cambiamento di prospettiva è proprio quello che ci vuole per rendervi tutto più semplice.

Pesci - La giornata porta un gradito mix di dolcezza e rinnovata fiducia nel futuro. Rimanete di buon umore!

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