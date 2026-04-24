Maria Chiara Di Guardo ha ufficializzato la sua candidatura per lo scranno più alto di via Università. Professoressa ordinaria di Organizzazione aziendale, presidente Netval, vicepresidente di Assioa (Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale) e membro del Board di Egos – European Group for Organizational Studies, punta a fare la rettrice dell’Università di Cagliari.

Classe ‘74, catanese di nascita e sarda per amore, è mamma di tre figli e nonna di Leonardo. Il suo è un programma aperto, condiviso, coinvolgente. Già prorettrice per il territorio e l’innovazione, ex direttrice del Centro di Ateneo per l’innovazione e imprenditorialità (Crea), fondatrice del Contamination Lab Unica, capofila dei CLab italiani. Visiting professor a Bath, Columbia e Iese. Selezionata nel 2023 dall’Ivlp del Dipartimento di Stato USA.

Pubblica ad altissimo livello: «Per me migliorare l’Università non è soltanto un compito: è una responsabilità profonda, un dovere per i nostri figli».

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