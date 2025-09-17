Prenderanno il via l’1 ottobre - tra Sardegna e Campania, per circa 12 settimane - le riprese di "177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam", la nuova serie in sei episodi prossimamente in onda su Rai 1 in tre prime serate.

La serie è coprodotta da Rai Fiction - Bim Produzione, società del Gruppo Wild Bunch - prodotta da Riccardo Russo con la distribuzione internazionale di Mediawan Rights.

Diretta da Carlo Carlei (Fiori Sopra l'Inferno, La Fuggitiva, I Bastardi di PizzoFalcone), la fiction vede come protagonisti Marco Bocci e l'attrice francese Antonia Desplat rispettivamente nei ruoli di Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe.

Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore.

Nel ruolo del piccolo Farouk per la prima volta sugli schermi, Filippo Papa.

"177 Giorni. Il sequestro di Farouk Kassam" si basa sulla vera storia del sequestro di persona forse più conosciuto nel nostro Paese. A 30 anni dai fatti, la serie racconta i sei interminabili mesi di ricerca e investigazione per il ritrovamento del piccolo Farouk.

Un racconto che è anche una fotografia del Paese – e dell’Isola – degli anni Novanta, del ruolo dei media e di come tutta la comunità sarda e italiana si sia stretta intorno alla famiglia Kassam e al piccolo Farouk.

Due giovani genitori in terra straniera, il pool interforze di Polizia e Carabinieri, due giornalisti alla ricerca della verità, il coinvolgimento del più noto bandito sardo della storia - Graziano Mesina -, fanno di questa serie un racconto corale in cui tutti i personaggi hanno un obiettivo comune: la liberazione di Farouk Kassam.

"177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam" è scritta da Lea Tafuri, Antonio Manca e Vincenzo Marra, ed è basata sul libro "Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento" scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias.

