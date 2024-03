Non ha ancora compiuto 18 anni ma ha già vinto a Oristano e Porto Torres i concorsi “Prime note”. Adesso per Alessio Salis il riconoscimento dell'inserimento nel cartellone della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Il diciassettenne pianista si esibirà mercoledì alle 19 in Sala Sassu. L'ingresso è gratuito.

Alessio Salis è iscritto al terzo anno del corso di Pianoforte e al quarto anno del Liceo Classico “Azuni”. Dal 2017 al 2020 è stato pianista accompagnatore del coro “Maria Carta” all’Istituto comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari. Ha partecipato a diversi concerti a Sassari, dedicati a Claude Debussy e Johann Sebastian Bach, e alla rassegna concertistica “Musica d’estate” al chiostro di San Francesco ad Alghero.

Il programma del concerto di mercoledì prevede la Sonata in do minore op. 13 n°8 “Patetica” di Ludwig van Beethoven, lo Studio in do maggiore op. 10 n°1, lo Studio in fa maggiore op. 10 n°8 e il Notturno in mi bemolle maggiore op. 9 n°2 di Fryderyk Chopin, Papillons op. 2 di Robert Schumann, lo Studio in sol diesis maggiore op. 42 n° 4 di Aleksandr Nikolaevic Skrjabin, Consolazione in mi maggiore n°6 di Franz Liszt, Suggestioni diaboliche op. 4 n°4 di Sergej Sergeevic Prokofiev.

