Sarà il “Mercante Di Stoffe” di Matteo Corrado uno degli eventi catalizzanti fra i tanti proposti dal calendario dei festeggiamenti in onore di San Francesco che si terranno nel Santuario alle porte di Lula.

Un calendario ricco di spunti che giovedì 4 maggio alle 20.00 nel cortile, dinanzi alla chiesa, presenta il musical sulla storia del Santo di Assisi. Lo spettacolo, interamente scritto e curato da Matteo Corrado, attore, coreografo e autore di testi teatrali di origini lulesi, ripropone in chiave poetica e musicale alcuni momenti dei primi vent’anni della vita di Francesco che, nato in una famiglia di mercanti di stoffe, questo il mestiere del padre Pietro da Bernardone, abbandona per dedicare la sua esistenza al servizio di Dio.

La sua vita di predicatore, alternata da flashback rievocanti il suo passato di giovane ricco destinato a diventare cavaliere, è raccontata attraverso le stoffe, i cui colori rievocano con semplicità la quotidianità vissuta dal giovane Francesco. Matteo Corrado ha tenuto ben saldi i rapporti con la comunità lulese che ha dato i natali a sua madre Gina.

Luogo dell’anima, dove ha passato la sua infanzia nella casa dei nonni e dei bisnonni, un tempo custodi del Santuario a cui si sente intimamente legato: «Poter presentare qui, in questo luogo straordinario il mio spettacolo è per me un onore ed è fonte di grande gioia - sono le parole di Matteo – l’ho scritto durante il lockdown con la speranza di poterlo, un giorno, portare in Sardegna».

Il prossimo spettacolo de Il Mercante di Stoffe sarà riproposto a Siniscola.

© Riproduzione riservata