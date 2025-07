Un tributo ai più grandi successi di Pino Daniele, il cantautore napoletano che ha segnato un’era nelle musica italiana di alto livello. L’appuntamento è per venerdì 1° agosto, dalle 22, la Tenuta Li Lioni ospiterà un “Omaggio a Pino Daniele”, per la rassegna concertistica Musica & Natura”, la manifestazione giunta alla XX edizione a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

L’artista napoletano sarà reinterpretato in chiave acustica dal duo Rita Casiddu e Salvatore Delogu: un progetto tributo capace di fondere blues, jazz, rock e tradizione napoletana in un live unico. La voce intensa di Rita Casiddu si unirà alla chitarra di Salvatore Delogu, per una rilettura essenziale ma vibrante dei brani di Pino Daniele con un repertorio che attraversa alcuni dei capolavori più amati dell’artista, canzoni che hanno attraversato diverse almeno due generazioni restando sempre attuali, dai grandi classici ai brani indimenticabili.

Un ritratto inedito del cantautore, non una semplice rilettura ma la rivestitura della musica già grande con colori nuovi, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due protagonisto del jazz contemporaneo.

