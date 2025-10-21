Fondere impeccabilmente blues, soul e jazz in un'unica lingua, direttamente dal cuore pulsante del nuovo jazz britannico: questa è l'arte del chitarrista e compositore Artie Zaitz, che in compagnia del suo quartetto si esibirà per tre date a Cagliari e Sassari nel nuovo giro di appuntamenti di The Jazz Club Network. Anche questa settimana teatro dei concerti sarà il Jazzino per le serate di giovedì 23 e venerdì 24, mentre ad ospitare il quartetto sabato 25 toccherà al Vecchio Mulino.

Il concerto del 23 vedrà un solo set alle 21:30, mentre quello del 24 sarà diviso in due esibizioni, prima alle 19:30 e a seguire alle 22: Zaitz vedrà al fianco della sua chitarra il sax tenore del mondialmente acclamato Alex Garnett, e una sezione ritmica affidata ai promettenti Lorenzo Morabito (contrabbasso) e Jack Thomas (batteria), andando a ripercorrere i punti salienti di una carriera di tutto rispetto.

Il giovane Zaitz, rimasto folgorato in gioventù dai capolavori targati Blue Note Records, attraversa gli scorsi anni Dieci collaborando e registrando con altri talenti freschi della scena londinese e internazionale, come Moses Boyd, Camilla George e Jordan Rakei. La svolta però arriva nel 2024, con la pubblicazione del debutto "The Regulator" per l'etichetta Banger Factory, un lavoro che riscuote consensi dalla critica grazie all'innovativo riutilizzo dell'organo Hammond in formazione da jazz, in un paesaggio sonoro che si districa tra il profondo amore per il blues e il sapiente utilizzo di jazz, soul e influenze latine.

