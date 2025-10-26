Oggi, domenica 26 ottobre, serata Jazz di livello, al cinema-teatro della Marina Militare “Primo Longobardo. Un concerto fusion con Bill Evans, Dave Weckl, Jimmy Earl e Steve Weingart.

Il celebre sassofonista statunitense, Bill Evans, si esibirà dalle ore 20:00 con la “Bill Evans VansBand All Stars”. Il concerto rientra nel programma del CultureFestival, promosso da Sardinia Pro Arte sotto la direzione artistica del maestro Simone Pittau.

Accanto a Evans, grande esponente vivente del jazz fusion, saranno sul palco tre musicisti del calibro di Steve Weingart, che sarà alle tastiere, Dave Weckl alla batteria e Jimmy Earl che sarà al basso. Il repertorio della serata includerà composizioni originali ed estratti dall’album “Star People”, in un mix di soul, funk, neo-jazz, pop e fusion, offrendo un mix sonoro innovativo.

Nel corso della sua carriera, Bill Evans ha collaborato con artisti come Miles Davis, Herbie Hancock, John McLaughlin, Mick Jagger e Mike Stern. Si tratta indubbiamente di una presenza stasera, al Longobardo di La Maddalena, con il suo stile particolare e innovativo, di uno tra i più grandi interpreti jazz della scena mondiale. Il costo del biglietto è di 10 euro.

© Riproduzione riservata