Il Festival Ammajare OFF propone tre incontri alla Biblioteca Comunale di Sassari, in piazza Tola, curati dall'associazione Intrecci culturali. L'inizio è fissato sempre per le 18.

Domani reading su Emilio Lussu, con Gianluca Medas, che restituirà la forza civile e morale di una figura centrale nella storia del Novecento italiano e sardo, simbolo di libertà e democrazia.

Martedì 18 novembre sarà la volta di Giampaolo Cassitta, che presenterà “La legge di Donna Matilde”. L’incontro porterà il pubblico nell’Italia del boom economico, rivisitata attraverso un racconto intriso di ironia e vitalità, in cui affiorano i sentimenti di speranza e rinascita che hanno segnato quella stagione.

L’ultimo appuntamento sassarese è previsto per giovedì 20 novembre, quando Rita Nappi offrirà una panoramica storico-sociale sulle “Guaritrici sarde tra medicina, magia e inquisizione”.

