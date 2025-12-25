Al teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres arriva “Una Cenerentola”, spettacolo che reinterpreta una delle fiabe più amate di sempre. L’appuntamento è per martedì 30 dicembre alle ore 18. Una storia senza tempo che parla di speranza, riscatto e giustizia, seguendo il percorso di una giovane ragazza che, nonostante le difficoltà e le ingiustizie, riesce a ritrovare il proprio posto grazie alla bontà, alla forza d’animo e alla fiducia nella vita. Lo spettacolo è giocato con pochi oggetti, la scena è dominata da un solo tappeto di danza nero che fa da palcoscenico ai personaggi della famosa fiaba.

Anche la magia è fatta con cose piccole e poetiche, per far si, che i bambini non rinuncino alla loro partecipazione immaginaria e costruzione di senso. Gli attori con i loro gesti, ritmi e parole a volte misurate, a volte sguaiate, cercano di restituire, attraverso una rilettura originale, questa fiaba senza tradirne l’incanto e la visione simbolica.

La produzione de La Botte e il Cilindro, con la regia di Pier Paolo Conconi e le coreografie di Alessandra Mura, intreccia le versioni più celebri della fiaba: dalla magia antica alle atmosfere eleganti delle corti francesi, fino al senso di rivalsa tipico della tradizione dei Grimm. Uno spettacolo per grandi e piccoli, inserito nel ricco calendario del Natale Turritano.



