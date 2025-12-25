Appuntamento a Sennori con “Natale in Carrela”, l’iniziativa inserita nella manifestazione La Notte Bianca Sennorese.

Sabato 27 dicembre 2025 dalle 17 fino alla mezzanotte, una serata speciale all’insegna della festa, della musica e della condivisione.

L’evento si svolgerà lungo via Roma, dalla zona S’Iscala fino all’incrocio con via Vittorio Emanuele, trasformando il cuore del paese in un grande percorso natalizio animato. Il Grande Villaggio di Natale, con gonfiabili, mascotte, animazione, trampolieri, l’angolo delle leccornie e scivoli gonfiabili offrirà spettacolo lungo via Brigata Sassari fino alla piazza antistante il Comune.

Tanto divertimento, in collaborazione con le Attività Produttive e con i locali, lungo tutto il percorso in via Roma in cui ci sarà musica, le cantine e i comitati cittadini con le specialità della tradizione: il Comitato San Biagio proporrà gli gnocchi alla sarda, il Comitato Santa Lucia, con le frittelle, il Comitato Madonna degli Angeli con le patatine fritte, il Comitato San Basilio con le castagne arrosto.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, è stata richiesta all’Anas la chiusura del tratto stradale compreso tra l’incrocio con Via Cottoni e l’incrocio con Via Italia, dalle ore 15 fino alla mezzanotte e mezza.

