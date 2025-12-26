Porto Torres, tutto pronto per il Music Contest: 10 artisti in garaProporranno un brano originale e una cover
Tutto pronto per la seconda edizione del “Porto Torres Music Contest 2025”, in programma domenica 28 nella piazza Umberto I, nel cuore di Porto Torres.
A partire dalle 15 comincerà l’esibizione dei dieci artisti in gara, selezionati dalla direzione artistica - Thör’s Sønnër, Marco Merella aka "95(novantacinque)", Valentina Capasso, Veronica Satta, Veronica Soro, Francesca Piga e Chiara Merella, Francesco Pitzanti aka "Pesco", Kimberly Lazzari, Davide Salis aka "Savi", Luca Serra aka "La Serra"- tutti interpreti di cover ed esecutori di brani originali sul palco, una vetrina che mette in luce il talento di band e musicisti sardi e valorizza la cultura musicale del territorio. Un’iniziativa organizzata da Sardinia Happy Events con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune, una competizione artistica che metterà in palio un montepremi complessivo di 3500 euro.
Anche l’edizione 2025 mira a dare spazio a musicisti e cantanti che si esibiscono e si confrontano in una competizione sana e stimolante, sotto l’occhio di pubblico ed esperti. Oltre alla componente musicale, l’evento promuove l’inclusione e l’aggregazione sociale, con attività collaterali pensate per tutte le età. Il festival, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 15 con le fasi eliminatorie. I 10 partecipanti, selezionati tra le candidature arrivate all'organizzazione, proporranno un brano originale e una cover. Ogni performance sarà valutata dal pubblico e da una giuria qualificata presieduta da Gigi Camedda dei Tazenda. Pubblico e giurati individueranno i tre migliori artisti che si esibiranno nella fase finale con i rispettivi brani. Al termine delle esibizioni saranno decretati i vincitori del “Porto Torres Music Contest 2025”. In palio premi in denaro per i primi tre sul podio: 1.500 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo, ma non mancheranno riconoscimenti e menzioni anche per gli altri artisti in gara. Dopo le premiazioni è in programma un grande spettacolo dal vivo e Dj set con i Gemelli Diversi. Il celebre gruppo musicale pop italiano che a partire da metà anni '90 ha segnato più di una generazione, proporrà i suoi brani popolari da “Mary” a “Tu no”, passando per “Un attimo ancora” e tanti altri. La serata sarà presentata da Pierluigi Fiori.