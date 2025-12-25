Tanti concerti per salutare l’anno e iniziare il 2026 a Sestu, come parte del programma di iniziative organizzate dalla Pro Loco e dal Comune.

Sabato 27 alle nella chiesa di san Salvatore, alle 18.45 c’è “Natale con celebri melodie”, tenuto dal Gruppo Corale “Santa Cecilia” di Sestu, dal Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino” di Elmas e dal soprano Manuela Ragusa, diretti dal Maestro Ignazio Perra, a cura dell’associazione Tam Tam.

Lo stesso giorno ma alle 19.30, nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, si cambia genere.

Si esibiranno Deborah Mancrief e New Millenium Gospel Singers”, a cura del Progetto Evoluzione, di Narcao. Infine, domenica 28, alle 19,30 e nella chiesa di san Giorgio, ci sarà il concerto natalizio orchestra d’archi, a cura della Nuova Orchestra della Sardegna.

L’anno nuovo poi si aprirà sabato 3 con il concerto di Natale di Assotziu Boxis et Sonus di Assemini, nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, alle 19.30

Tanti appuntamenti dunque con musica che potrà accontentare i gusti di ogni tipo di pubblico per vivere con la giusta atmosfera questo momento speciale di festa.

