Ariete: Sentite su di voi il peso delle aspettative, ma ricordate che alla fine siete voi gli unici a poter scegliere!

Toro: Molte persone vi stanno accanto ogni giorno offrendovi il loro supporto: non datele per scontate!

Gemelli: Sentite il bisogno di allontanarvi per chiarirvi le idee, fatelo: solo così guarderete la realtà con oggettività.

Cancro: I dissapori in famiglia vi rendono inquieti: affrontateli con positività, dopotutto il Natale è passato, almeno.

Leone: Questo è un ottimo momento per valutare gli aspetti positivi e negativi dell’anno che sta per finire...

Vergine: Una discussione difficile vi attende, ma una volta terminata vi sentirete finalmente più liberi.

Bilancia: Oggi, un’importante quanto difficile decisione vi si pone davanti: il consiglio è di seguire l’istinto.

Scorpione: Una novità vi si presenta nella vita sentimentale, ma siete bloccati dalla paura... scioglietevi!

Sagittario: Questa pausa natalizia vi dà la possibilità di ricaricarvi, sfruttatela con qualcosa o qualcuno di speciale...

Capricorno: Riflettete sull’anno che sta per concludersi e siate grati a voi stessi per i grandi passi in avanti che avete fatto.

Acquario: Una nuova avventura vi attende, godetevi queste feste perchè tra qualche giorno si torna alla carica!

Pesci: Giornata perfetta per una piccola gita fuori porta con le vostre persone del cuore, ma copritevi bene!

© Riproduzione riservata