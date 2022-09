"Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Così Emma Marrone ha voluto salutare per l’ultima volta su Instagram suo papà Rosario, morto a 66 anni.

Un grande dolore per la cantante, che proprio al padre, ricordato anche con una foto in cui suona la chitarra, deve la grande passione per la musica. Proprio papà Rosario, infatti, è stato colui che ha portato Emma sui palchi sin da quando aveva nove anni, facendole poi da talent scout e, nelle fasi iniziali della carriera, da manager.

La notizia della morte di Rosario Marrone è stata data inizialmente dalla pagina Facebook del comune di Aradeo, in provincia di Lecce, città d'origine della famiglia. E al momento non sono note le cause della morte: Emma si è subito messa in viaggio per rientrare in Salento e raggiungere la famiglia.

I funerali si svolgeranno oggi alle 17, nella chiesa madre di Aradeo.

(Unioneonline/v.l.)





