La pandemia? “Non esiste”. Il vaccino? “Non lo fate”. Anthony Fauci? “Un maniaco bugiardo che inciampa nel potere”.

Lo diceva Dick Farrel, conduttore radiofonico di estrema destra, no vax e negazionista del Covid.

Sui media, oltre ad invitare gli americani a non vaccinarsi, attaccava sempre Fauci – virologo numero uno degli States – e provava a smentire le sue dichiarazioni, appoggiando qualsiasi tesi cospirazionista sulla pandemia.

Almeno finché non ha contratto il virus e le sue condizioni si sono rapidamente aggravate a causa di una polmonite bilaterale. Il conduttore, molto vicino alle posizioni di Donald Trump, è morto all’età di 65 anni.

Una volta finito in ospedale ha cambiato idea, ha scritto a un’amica, Amy Leigh, che ha diffuso il suo messaggio: “Vaccinati, questo virus non è uno scherzo, avrei dovuto farlo anche io”.

Ma è successo troppo tardi. Farrel, che ha condotto per anni programmi radiofonici in Florida e lavorato per l’agenzia di notizia di destra Newsmax, non ce l’ha fatta.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata