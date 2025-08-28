La baia di Porto Ferro è pronta a celebrare il Blues. Domani alle ore 21, sul palco del Baretto di Porto Ferro andrà in scena il nono appuntamento stagionale con il BlueSunset festival, manifestazione giunta alla sua nona edizione, patrocinata dal Comune di Sassari e dedicata a Sam. Protagonista assoluto Anthony Basso, uno di quegli artisti che quando ha in mano la chitarra non si limita a suonarla ma punta a “divorarla”.

Ad accompagnare l'artista udinese saranno il talento, la passione, la professionalità e l’energia della resident BlueSunset band, formata da Jim Solinas (organo), Fabrizio Leoni (basso, contrabbasso) e Carlo Sezzi (batteria, percussioni).

Anthony Basso ha iniziato a esibirsi da giovanissimo con leggende del rock come Ian Paice (Deep Purple) e condiviso palchi con Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi e Allman Brothers, giusto per citarne alcuni. La sua musica è un mix autentico di Blues, Country, Rock, Soul e Funk, con un sound vintage ma personale, che omaggia i grandi del southern rock americano (Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, The Band) con freschezza e passione.

