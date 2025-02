Non sarà più solo una sola “Notte dei romantici” ma quello che hanno annunciato i Modà (che in carriera hanno ottenuto un disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro, oltre ad aver venduto quasi 2 milioni di dischi, registrato sold out negli stadi e nei palazzetti e raggiunto 3 milioni e mezzo di persone sui social network) è un vero e proprio ritorno alla musica dal vivo.

Dopo l’atteso concerto allo Stadio di San Siro del prossimo 12 giugno (già quasi sold out) si aggiunge una nuova data estiva: il 28 giugno alla Fiera di Cagliari. Due appuntamenti unici prima di tornare nei principali palazzetti italiani tra ottobre e novembre.

È un ritorno che ha il sapore della rinascita quello dei Modà. Dopo un periodo di silenzio discografico e l’affacciarsi dell’ombra della depressione nella vita del frontman Kekko Silvestre, la band milanese torna con il singolo in gara a Sanremo e un album, “8 Canzoni”.

«Rughe e pancetta a parte non siamo cambiati molto e siamo orgogliosi di essere rimasti quelli di sempre», racconta Kekko partendo dal brano presentato a Sanremo. «“Non ti dimentico” è una canzone a cui tengo molto. Appena ho finito di scriverla, mi sono reso conto che mi sarebbe piaciuto tornare al Festival».

Il servizio completo su L’Unione Sarda domani in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata