I Foo Fighters sono in vacanza a San Teodoro.

Alcuni membri della rock band statunitense, gruppo di punta del rock alternativo degli ultimi anni, stanno trascorrendo qualche giorno in un noto albergo del paese costiero, dividendosi tra la vita da spiaggia di giorno e i locali del centro alla sera.

Ramy Jaffee, tastierista della band, e la sua fidanzata, la modella Christine Pillow, scelgono da anni San Teodoro e questa piccola struttura alberghiera a due passi da La Cinta, per le loro vacanze estive.

«Sono anni che vengono qui all’Hotel al Faro – racconta Giacomo Sanna, gestore dell’albergo – qui si sentono a casa e siamo diventati amici».

Reduce dalle fatiche delle uniche due date europee del tour mondiale 2023, che ai primi di giugno lo ha visto salire sui palchi in Germania accanto al front-man Dave Grohl e compagni, Ramy Jaffee si gode l’atmosfera informale e rilassata dello storico hotel teodorino, uno dei primi a sorgere in paese, lontano dai riflettori e dalle folle di fan adoranti. Complice l’abbigliamento informale da t-shirt e infradito, il noto tastierista e produttore musicale americano, e la sua compagna, sono passati inosservati nonostante una San Teodoro già molto affollata di turisti.

Pare infatti che nessuno l’abbia riconosciuto ma Ramy non si è comunque sottratto ad un selfie con l’amico Giacomo Sanna, che da anni accoglie lui e altri membri della band garantendo loro la privacy che ricercano in questo luogo.

«Sono persone molto tranquille e amano profondamente questo territorio – prosegue Sanna – lo vivono davvero a 360 gradi, dal mare e le spiagge ma anche lungo i percorsi di trekking dei dintorni».

I Foo Fighters sono una parte importante della storia del rock mondiale, il gruppo è stato infatti fondato dall’ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl, all’indomani della morte del compianto Kurt Cobain. Tra i loro brani di maggior di successo, “Learn to Fly” ed “Everlong”, quest’ultimo inserito nella colonna sonora del film “The Wolf of Wall Street” con Leonardo di Caprio. E poi pezzi come “Walk”, “Best of you” e “The pretender”, che nel 2008 ha vinto il Grammy come migliore brano hard rock dell’anno. I due concerti in Germania del 2 e 4 giugno scorso sono tra i primi dopo l’improvvisa scomparsa, nel marzo 2022, del batterista della band, Taylor Hauwkins.

