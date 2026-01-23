Una stagione che tra spettacoli, performance, mostre e soprattutto concerti non smette di animare il centro del capoluogo: e sabato 24 a calcare il palco del Cousinà Late Show a Cagliari, in corso Vittorio Emanuele 178, saranno questa volta i turritani Blue Magic Monday alle 22, con la loro british invasion aggiornata e ildj-set di Ale Rizzu al termine del live.

In un'altra serata realizzata in collaborazione con Bohemien Eventi, il locale ospiterà una band di giovane formazione, creata a Sassari nel 2023 dall'incontro dei musicisti Marco Angius, Marco Manca, Martina Ludovica Careddu, Guglielmo Rossetti e Giuliano Dettori. Con una passione comune per le sottoculture britanniche, i Blue Magic Monday si districano tra power pop, garage punk, britpop anni Novanta e neo-psichedelia, plasmando un energico suono che è al contempo melodico e grattante, in un richiamo alla musica popolare del Regno Unito che resta fieramente underground.

Nel 2025 hanno dato alle stampe il debutto omonimo, registrato nello studio di Manca e interamente autoprodotto e autodistribuito. Lungo le dieci tracce che compongono il lavoro, attualmente disponibile sulle principali piattaforme di ascolto in streaming, emerge tutta la carica sonora del quintetto fra sbalzi di chitarre distorte, ritmi percussivi garageschi e ritornelli accattivanti, dando una nuova luce a musicalità già ben note e apprezzate.

