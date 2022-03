In vacanza alle Maldive per staccare dopo un periodo impegnativo sia dal punto di vista privato che da quello professionale, Michelle Hunziker viene raggiunta dalle drammatiche notizie sulla guerra in Ucraina.

E decide di esprimere la propria vicinanza alle vittime, in modo giudicato da molti internauti quantomeno inopportuno.

"Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza e penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese”, ha scritto in una Instagram Story.

Ancora: “Ho navigato su Internet per capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra, sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante”.

Migliaia di commenti sul web, tanto che le parole della svizzera sono diventate un meme che circola sui social da questa mattina.

“Che dire, ti siamo vicini in questo momento difficile”, ironizzano in molti. “Un minuto di silenzio per la Hunziker che non può godersi le vacanze perché l’eco della guerra la disturba emotivamente”, scrive uno. “Se sei a disagio vai ad aiutare i centri per i profughi o fai volontariato”, commenta un altro.

Insomma, Michelle non ha suscitato la reazione che si aspettava molto probabilmente.

(Unioneonline/L)

