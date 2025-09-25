Grave polmonite, James Senese ricoverato in terapia intensivaLa leggenda della musica partenopea, 80 anni, si trova ora al Cardarelli
James Senese, leggenda della musica partenopea, è stato ricoverato d'urgenza all’ospedale «Antonio Cardarelli» di Napoli per una polmonite.
Al secolo Gaetano Senese, 80 anni, si trova attualmente in terapia intensiva in condizioni gravi. Fino a qualche tempo fa, dicono i familiari, stava bene. Poi è subentrata l’infezione, peggiorata da altre patologie pregresse e legate all’età.
Figlio di un soldato afroamericano del North Carolina e di una ragazza napoletana, cantante e sassofonista dallo stile inconfondibile che unisce jazz, soul, fusion, funk e rock, Senese con il gruppo Napoli Centrale, fondato negli anni ’70, e il grande Pino Daniele, ha scritto la storia di Napoli, che attende con ansia il suo ritorno sulle scene.
(Unioneonline/D)