James Senese, leggenda della musica partenopea, è stato ricoverato d'urgenza all’ospedale «Antonio Cardarelli» di Napoli per una polmonite.

Al secolo Gaetano Senese, 80 anni, si trova attualmente in terapia intensiva in condizioni gravi. Fino a qualche tempo fa, dicono i familiari, stava bene. Poi è subentrata l’infezione, peggiorata da altre patologie pregresse e legate all’età.

Figlio di un soldato afroamericano del North Carolina e di una ragazza napoletana, cantante e sassofonista dallo stile inconfondibile che unisce jazz, soul, fusion, funk e rock, Senese con il gruppo Napoli Centrale, fondato negli anni ’70, e il grande Pino Daniele, ha scritto la storia di Napoli, che attende con ansia il suo ritorno sulle scene.

