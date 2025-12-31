Ariete: La vostra vita amorosa quest’anno ha avuto alti e bassi, ma si sa, la serata di Capodanno è magica!

Toro: Questa sera, una persona speciale vi guarderà con gli occhi a cuore... è più vicino di quel che pensate.

Gemelli: Anche se non siete entusiasti per il programma di festeggiamenti, siate ottimisti, vi attendono sorprese...

Cancro: L’erba del vicino sembra sempre più verde... ma è solo un’impressione. Non cedete all’invidia.

Leone: Attenti ai piccoli imprevisti dell’ultimo secondo, potrebbero avere conseguenze sulla serata.

Vergine: Che voi vi scateniate senza freni è davvero difficile... ma questa sera sorprenderete voi stessi in primis!

Bilancia: Questo Capodanno volete essere voi i protagonisti, lasciatevi andare all’allegria insieme ai vostri amici!

Scorpione: Vi attende una serata tanto strana quanto indimenticabile, vivetela senza farvi troppe domande!

Sagittario: Quest’anno siete maturati moltissimo, ma stasera tirate fuori un po’ di quella follia che vi contraddistingue!

Capricorno: Questa sera divertitevi senza pensare ai “se” o ai “ma”. Spegnete il cervello e seguite il vostro istinto.

Acquario: Oggi si chiude per voi un anno difficile ma fondamentale per il vostro futuro. Domani sarà un nuovo inizio.

Pesci: Questa sera, dedicate un brindisi speciale a chi vi è stato accanto nei momenti bui di quest’anno.

