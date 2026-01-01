Ariete: Ieri sera avete fatto bagordi, meglio approfittare di questa giornata per riposare e recuperare le energie!

Toro: Un nuovo inizio... da quanto lo aspettavate! Oggi dedicatevi a rimettere in ordine la vostra vita (e la casa).

Gemelli: Gennaio è appena iniziato, il nuovo anno lavorativo si avvicina... ma voi pensate solo al prossimo viaggio!

Cancro: Il nuovo anno è appena iniziato e voi già avete mille pensieri in testa... godetevi questo giorno di riposo.

Leone: Capodanno è appena finito e voi state solo pensando a quando organizzare la prossima festa... siete i soliti!

Vergine: Oggi una piccola sorpresa vi ricorderà quanto sia bello avere accanto chi vi ama nonostante i difetti.

Bilancia: Inaugurate l’arrivo del nuovo anno facendo ciò che amate, magari in compagnia della vostra dolce metà.

Scorpione: Vi sentite un po’ affaticati da tutte queste cene e feste... meglio rintanarsi in casa con un bel film rilassante.

Sagittario: Ogni anno dimenticate i vostri buoni propositi entro le prime due settimane... provate ad arrivare alla terza!

Capricorno: La sera leoni, la mattina... quanto vi siete scatenati ieri sera? Bevete una doppia dose di caffè!

Acquario: L’anno nuovo è appena iniziato e voi già volete rivoluzionare la vostra vita: fate un passo alla volta!

Pesci: Gennaio è iniziato e vi viene da piangere all’idea di tornare al lavoro. Provate a non pensarci, per ora!

