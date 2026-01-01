Domani
01 gennaio 2026 alle 07:15
Oroscopo 2026: in regalo con il giornale le previsioni segno per segnoSalute, fortuna e amore: cosa ci riserva il futuro?
Regalo di inizio anno per i lettori de L’Unione Sarda. Domani, venerdì 2 gennaio, in edicola e sulla App L’Unione Digital, ci sarà l’inserto speciale di otto pagine “Oroscopo 2026”, con le previsioni per il nuovo anno segno per segno.
Salute, fortuna e amore: cosa ci riserva il futuro? L’occasione anche per scoprire le celebrità del suo segno zodiacale. In omaggio con il giornale.
