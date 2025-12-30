Il 2026 a Golfo Aranci si apre con due grandi eventi comici: protagonisti Uccio De Santis e Dario Cassini. I due appuntamenti, in programma il 3 e il 5 gennaio all’interno della tensostruttura del Villaggio di Natale, in Piazza Cossiga, con ingresso libero, chiudono in bellezza la rassegna Dolce Natale a Golfo Aranci, organizzata dall’associazione Il Leone e le Cornucopie col sostegno del Comune di Golfo Aranci.

Si comincia sabato alle 18 con lo show di Uccio De Santis, attore e comico amatissimo, protagonista di una carriera lunga e ricca tra teatro, cinema e televisione. Il suo spettacolo propone un mix esplosivo di monologhi e gag irresistibili che ripercorrono la sua storia personale, dagli esordi per superare la timidezza ai primi innamoramenti, fino alla scoperta della passione per il teatro. Sul palco il comico pugliese, noto a livello nazionale fin dagli anni ‘90 per la sua partecipazione a “La sai l’ultima?” su Canale 5, crea un vero e proprio viaggio tra ricordi, aneddoti familiari e battute dirompenti, col pubblico sempre al centro: l’interazione diretta con gli spettatori è infatti il suo vero cavallo di battaglia.

Lunedì sarà invece la volta di Dario Cassini con “Faccio del mio peggio”, un titolo ironico per un racconto autentico, divertente e a tratti intimo, con cui l’attore e autore ripercorre i suoi quasi quarant’anni di carriera tra palchi, applausi e riflessioni condivise col pubblico. Cassini porta in scena un monologo brillante, fatto di battute, paradossi e osservazioni sulla vita quotidiana: dai figli ai sentimenti, dai costi della vita ai social e alla friggitrice ad aria. Un momento di comicità vera che, come nelle migliori serate tra amici, continua anche dopo lo spettacolo.

© Riproduzione riservata