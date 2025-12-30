In settemila nel piazzale della Pace per il primo dei tre concerti di Capodanno. Un’apertura straordinaria per l’edizione che celebra i 30 anni dell’evento simbolo del Capodanno in Sardegna con l'atteso concerto di Raf, che ha inaugurato le “notti magiche” dell’edizione anniversario, confermando l’evento come uno dei più attesi dell'isola.

Un colpo d’occhio straordinario, con spettatori provenienti da tutta la Sardegna, ha trasformato il cuore della città in un’arena a cielo aperto, animata dai successi intramontabili dell’artista, Self Control, Infinito, Cosa resterà degli anni ’80 e Sei la più bella del mondo.

Raf in concerto di Alghero (foto concessa)

Brani che hanno accompagnato un pubblico di tutte le età in un viaggio musicale di grande impatto emotivo.

Oggi si replica (apertura varchi ore 20) e tutto il palco sarà per i giovanissimi. Direttamente dal cuore della wave italiana, arriva ad Alghero Kid Yugi, uno dei nomi più caldi del momento. Nato nella provincia pugliese, a Massafra, ha conquistato tutti con il suo stile crudo, lirico e cinematografico, capace di fondere rime di strada e riferimenti dark in un mix unico.

Nella stessa serata si esibirà anche il giovane rapper sardo Low-Red, all'anagrafe Mario Serra, originario di Sassari e leader del collettivo Nuova Sardegna.

La notte di San Silvestro è invece affidata a Gabry Ponte che trasformerà il cuore della città in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle per una notte dance memorabile.

L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata dall'Amministrazione di Alghero e da Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production col contributo della Regione Sardegna eil coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.





