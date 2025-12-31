Anche in Sardegna è conto alla rovescia per la festa di Capodanno.

Un’Isola che si prepara a brindare all’insegna della musica e del divertimento, grazie ai tanti concerti ospitati nelle principali città. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

A Cagliari saliranno sul palco Giusy Ferreri e Miss Keta, a Olbia Marco Mengoni e Lazza, a Sassari Max Pezzali, a Castelsardo J-Ax e Anna Pepe, Fedez a Oristano, ad Arzachena Achille Lauro.

E ancora: Mannarino a Iglesias, Big Mama a Dorgali, Dj Jad a Capoterra, Fausto Leali a La Maddalena, Benji e Fede a Tortolì, Jimmy Sax a Carbonia, Gabry Ponte ad Alghero, Emis Killa a Nuoro, Dolcenera a Bitti, Elio e le Storie Tese a Sant’Antioco.

