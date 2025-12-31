Capodanno, l’Isola accoglie il 2026 a suon di musicaGiusy Ferreri a Cagliari, Max Pezzali a Sassari, Mengoni a Olbia, Fedez a Oristano, Achille Lauro ad Arzachena e non solo: tutti i live della notte di San Silvestro
Anche in Sardegna è conto alla rovescia per la festa di Capodanno.
Un’Isola che si prepara a brindare all’insegna della musica e del divertimento, grazie ai tanti concerti ospitati nelle principali città. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.
A Cagliari saliranno sul palco Giusy Ferreri e Miss Keta, a Olbia Marco Mengoni e Lazza, a Sassari Max Pezzali, a Castelsardo J-Ax e Anna Pepe, Fedez a Oristano, ad Arzachena Achille Lauro.
E ancora: Mannarino a Iglesias, Big Mama a Dorgali, Dj Jad a Capoterra, Fausto Leali a La Maddalena, Benji e Fede a Tortolì, Jimmy Sax a Carbonia, Gabry Ponte ad Alghero, Emis Killa a Nuoro, Dolcenera a Bitti, Elio e le Storie Tese a Sant’Antioco.
