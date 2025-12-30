Schermata nera e solo tre parole: «Ci vediamo domani». E poi la localizzazione: piazza Roma ad Oristano. È il primo, ma anche l’unico, annuncio che ha voluto fare Fedez in occasione del Capodanno, dove lui sarà il protagonista dalle 23:30 circa. Per brindare al nuovo anno, ballando e cantando.

Poche parole apparse su una storia del suo profilo Instagram. Niente di più. Neanche un invito a riempire la piazza per ascoltare le sue canzoni. Come fanno solitamente gli artisti prima del loro concerto.

Ora non resta che attenderlo sul palco nel cuore della città.

© Riproduzione riservata