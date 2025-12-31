Una piazza gremita per quasi due ore di musica dal vivo: il concerto di Alfa ha trasformato La Maddalena, in un’umida e fredda serata di dicembre, in un’unica, grande voce, suscitando entusiasmo ed emozioni in un pubblico di ogni età. Giovanissimi accompagnati dai genitori, famiglie intere, ma anche adulti e meno giovani, arrivati anche da altri centri della Gallura e da più lontano.

La Banda cittadina San Domenico Savio ha impreziosito l’evento con un tocco orchestrale particolarmente apprezzato mentre per l’apertura del concerto è stata chiamata la brava cantante isolana, Irene Calvia.

Per oltre un’ora e mezza poi, Alfa ha tenuto il palco, regalando un live intenso e partecipato, con la piazza a cantare a squarciagola successi come “A me piace”, “Cin Cin”, “TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Bellissimissima” e “Vai!”, “Vabbé ciao” in un coro continuo che ha unito artista e pubblico.

In previsione dell’affluenza straordinaria di pubblico erano state predisposte corse notturne aggiuntive del traghetto Delcomar, con biglietti a tariffa residente estesi a tutti per favorire la partecipazione dagli altri centri: «Quando ti rendi conto che non è Estate solo per la temperatura ...», ha commentato compiaciuto il sindaco Fabio Lai. «Natalisola è uno splendido progetto che continua a crescere, a farci divertire e a far parlare bene di noi». E il numeroso pubblico presente gli ha dato ragione, premiando il lavoro degli assessori Stefania Terrazzoni e Luca Falchi.

