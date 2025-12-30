Il cenone sarà fatto con pietanze e bevande portate da casa, lo spettacolo e il concerto per il Capodanno lo offre Theatre en vol nello Spazio Tev in via Giuseppe De Martini 5 a Sassari.

Sotto il tendone del circo-teatro il 2026 con le Wunder Tandem di Mezzanotte: due musiciste esplosive con voce, fisarmonica e batteria, e parrucche rosa shocking.

Il concetto si fonda sulla condivisione: dalle 20 sarà possibile arrivare allo Spazio Tev portando cibo e bevande da gustare insieme a tutti gli altri in una cena a buffet, dove non mancheranno la tradizionale zuppa di lenticchie e bottiglie di prosecco DOCG biologico per brindare.

Alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Una tavola calda” di circo teatro, dove acrobati e circensi verranno coinvolti in un’assurda e delirante faida tra domestici e ricchi padroni di casa, faida che chiamerà anche noi a schierarci per gli uni o per gli altri. A seguire cena comune e a Mezzanotte il brindisi sarà insieme alle Wunder Tandem, che fresche dal concerto nel bosco di Badu Canu (Osilo, SS) a novembre, sgoggeranno la loro anima punk clown e il loro humor tagliente.

Fino a tarda notte si potrà ballare sulla musica etno elettronica di Jannemuru, dj ogliastrino che compone partendo dai suoni della Natura e realizzando affascianti impressioni sonore.

