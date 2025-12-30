Dopo J-Ax e Anna, la notte di San Silvestro continua al Vogue Club con la chiusura del festival. Il Capodanno a Castelsardo segna la chiusura ufficiale di Enjoy Parade 2025 – Club Edition, il progetto musicale che dal 2010 al 2024 ha attraversato la Sardegna portando la musica elettronica e underground in luoghi simbolo come la pineta e la spiaggia di Porto Ferro, il Parco di Balai, il Castello di Osilo e il Parco dei Suoni di Riola Sardo.

Nel 2025, Enjoy Parade ha inaugurato una nuova fase interamente dedicata ai club, mantenendo una forte vocazione internazionale e una linea artistica orientata alla qualità e alla ricerca sonora. Il 31 dicembre, dopo il grande concertone in piazza con J-Ax e Anna, la programmazione prosegue al Vogue Club di Castelsardo, dove andrà in scena l’atto finale del festival con Z.e.n.i.t.h., progetto di Angelo Dore. Z.e.n.i.t.h. rappresenta il capitolo più recente e maturo della ricerca artistica di Angelo Dore: un progetto oscuro, sperimentale e profondamente immersivo, che fonde techno ipnotica, minimalismo e sound design industriale. Ogni set è concepito come un’esperienza sensoriale in cui l’impatto fisico del suono convive con una forte dimensione mentale.

Nonostante la recente nascita, il progetto ha già attirato l’attenzione della scena elettronica internazionale grazie a pubblicazioni su etichette come Iamt, Infekted, Replicate Records e Bosphorus Underground, affermandosi come una delle proposte più interessanti del panorama techno contemporaneo. Ad affiancare Z.e.n.i.t.h. in consolle sarà anche GDJ, DJ e producer italiano recentemente pubblicato su Saifam, storica etichetta di riferimento della musica elettronica nazionale. Un contributo che completa la line-up della serata con una proposta coerente e orientata al clubbing contemporaneo. La serata del 31 dicembre al Vogue Club rappresenta così la chiusura naturale di Enjoy Parade 2025 – Club Edition, un festival che ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità e che conclude l’anno con una proposta musicale intensa, essenziale e di respiro internazionale.

