Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa per rendere possibile, domani a Sassari, il concerto di capodanno di Max Pezzali.

«I preparativi sono in linea con i tempi che ci eravamo dati», riferisce Gian Stefano Murru della Gian Production che, insieme alle Ragazze Terribili, è il referente locale a cui l’agenzia Vivo Concerti ha affidato l’organizzazione dell'evento in programma in piazzale Segni. Operazioni cominciate già dal 22 dicembre anche per non farsi sorprendere da eventuali condizioni meteo avverse. Sono tre i settori per gli spettatori che, all’interno degli spazi previsti, può contenerne 20mila. «Ma è possibile - continua Murru - che ne arrivino di più».

In questo senso si sta cercando di capire quanti sono i pullman, carichi di futuri astanti, che si attendono per il 31 dicembre e, non di meno, a che ora arriveranno. «I varchi saranno presidiati dalle 16 e bisogna aspettare l'ispezione dei vigili del fuoco che non arriveranno prima delle 18».

Quindi prima - almeno - delle 19 il pubblico non potrà entrare. Alle 10 di domani mattina si terrà la riunione in loco del comitato di sicurezza mentre stasera ci saranno i primi check audio e luci con 14 persone al lavoro. Sono 25 gli operatori impegnati sul palco, 100 gli agenti della polizia locale e 120 gli uomini della sicurezza che saranno presenti domani. Numeri importanti che si sommano, tra gli altri, ai 20 stand, ai due maxischermi e ai 90 bagni chimici.

Gli spettatori occuperanno il settore A e B, poi ci saranno due aree destinate alle persone con disabilità. «Abbiamo 15 posti auto per loro e la Dinamo ci ha offerto anche quelli del Palaserradimigni da occupare fino a esaurimento».

Intanto il Comune informa che, per problemi tecnici, è cambiata la mail a cui chiedere informazioni sul concertone. Adesso è capodanno.sassari@tiscali.it. Ritornando ai numeri dei potenziali spettatori si sa per certo che sia gli alberghi che i b&b in città sono sold-out da tempo per la notte del 31 dicembre e il motivo, perlopiù, è uno: Max Pezzali.

