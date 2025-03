Massimo Ranieri è atterrato nell'Isola per deliziare il suo vastissimo pubblico con “Tutti i sogni ancora in volo”, l’ultimo spettacolo del grande artista partenopeo, vera e propria leggenda della musica e amatissimo da tre generazioni di appassionati, che farà tappa, stasera, sabato 29 marzo, alle ore 21 al Teatro Comunale di Sassari e domani alla stessa ora al Teatro Lirico di Cagliari.

Promosso e organizzato dall’Associazione Culturale “Il Leone e le Cornucopie” diretta dal patron Fabio Alescio, l’evento offre l’opportunità di immergersi nell’arte e nel talento di Massimo Ranieri, in uno spettacolo che fonde la straordinaria versatilità di un’icona dello spettacolo italiano con l’emozione dei suoi brani più amati e delle sue interpretazioni senza tempo.

“Tutti i sogni ancora in volo” è un viaggio tra canto, recitazione e racconti inediti. Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, lo spettacolo riprende il successo del varietà televisivo omonimo, andato in onda su Raiuno, e include brani intramontabili come “Rose rosse” e “Perdere l’amore”, accanto al più recente “Lettera di là dal mare”, vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022.

L’ultima sua apparizione in Sardegna risale al 2021 quando fu protagonista di un grandioso show all’Arena Parco della Musica interrotto poco prima del finale da una pioggia scrosciante che costrinse compagnia e pubblico ad abbandonare la location.

In quell’occasione Massimo Ranieri fu ospite dell’Università di Cagliari per un incontro con il pubblico che ebbe un enorme successo a dimostrazione della straordinaria empatia che questo geniale personaggio continua a emanare dopo quasi 60 anni di carriera.

Otto partecipazioni a Sanremo e una vittoria nel 1988 con “Perdere l’amore”, ma prima la vittoria al Cantagiro nel 1969 e due trionfi a Canzonissima nel 1970 e nel 1972.

L’ultima sua presenza sul palco del Teatro Ariston è stata proprio lo scorso febbraio con “Tra le mani un cuore” scritta per lui da un prestigioso team di autori tra cui Nek e Tiziano Ferro.

L.P.

© Riproduzione riservata