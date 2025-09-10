Saranno presenti anche gli “Eczema”, venerdì 12 settembre, all'appuntamento con le finali nazionali di “Sanremo Rock”. Dopo aver superato la fase regionale della Sardegna ed essere arrivati tra le prime 8 nella finale del Nord Italia, svoltasi a Ferrara, il gruppo composto da Giulio Porcu, Enrico Porcu, Andrea Picchedda (i primi 3 di Gonnosnò) e Claudio Figus (di Turri) sarà presente all’Ariston, il 12 settembre, per la prima finale, davanti ad una giuria tecnica.

In questa occasione verranno selezionati poi i 6 gruppi che parteciperanno alla finalissima del 13 settembre, sempre all'Ariston, a porte aperte.

«È stato un percorso davvero impegnativo per la grande qualità dei gruppi in gara – commentano gli Eczema - ma ricco di emozioni. Il nostro nuovo singolo “Diagnosi” ha riscosso critiche positive, tra il pubblico e gli altri artisti partecipanti, e questo per noi è già di per sé un grande risultato. Portare avanti un progetto musicale in Marmilla, come hobby, non è sicuramente facile, ma soddisfazioni come questa ripagano di tutto l’impegno messo nei tre anni di vita del nostro progetto musicale».

Gli “Eczema” sono un gruppo punk postmoderno italiano, formatosi in Sardegna nel corso della prima metà del 2022.

Nel giugno 2023 hanno diffuso in rete il loro primo singolo, “Insulina”. Nell’agosto 2024 ha visto finalmente la luce anche il loro primo album, Diagnosi.

«Lo scorso 2 giugno – proseguono dalla band - è stato pubblicato il nuovo singolo “Diagnosi”, che si porta dietro il titolo del primo album, quasi a chiudere un percorso di cui rappresenta la sintesi, per aprire un nuovo corso di sperimentazione musicale da parte della band».

Un percorso lungo poco più di 3 anni ma già ricco di soddisfazioni, grazie anche al supporto avuto dall’esterno. Ora l’appuntamento di Sanremo. «Ci teniamo – concludono i ragazzi - a ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito e sostenuto a distanza e soprattutto in presenza, dal momento che era presente al live nella splendida cornice del Castello Estense di Ferrara anche un nutrito gruppo di amici proveniente dalla Sardegna».

