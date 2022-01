Anche Giovanna Botteri è stata contagiata dal Covid-19.

Lo ha rivelato la stessa giornalista a Domenica In: "Sono stata male – ha raccontato -. Soffro di alcune patologie, sono una bronchitica cronica e i vaccini mi hanno salvata dall'ospedalizzazione".

L’inviata Rai in Cina proprio nei giorni della “nascita” del Covid è ora in Francia: "Purtroppo c'è poco da fare, in una situazione come quella della Francia, che fino a pochi giorni fa faceva registrare 500mila nuovi casi al giorno, con Omicron così contagiosa è inevitabile pensare di prenderlo".

A fine gennaio avrebbe dovuto fare la terza dose di vaccino, poi però la notizia della positività: “Non ho avuto il Covid in forma lieve, ma credo di essere stata salvata dal vaccino. Non ho fatto il vaccino in Cina, ma qui, con la seconda dose fatta a ottobre. Avrei dovuto fare la terza a fine gennaio, ma poi ho avuto contatti con positivi, colleghi e persone che ho intervistato, e dopo il tampone ho scoperto di essere positiva. Soffro di alcune patologie polmonari, ho avuto febbre molto alta e tosse forte, se non fossi stata vaccinata sarebbe andata molto peggio”.

Ora comunque si è negativizzata: "In Francia – ha aggiunto - la situazione ora è in miglioramento, ma è stata drammatica. Il virus circolava moltissimo e c'è una certa quota di popolazione non vaccinata, che ha intasato gli ospedali. C'erano neonati che finivano subito in terapia intensiva, perché contagiati dalle loro mamme positive e non vaccinate".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata