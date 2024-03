Gianluca Grignani in ospedale? Sì, ma non per problemi di salute suoi.

Il cantante milanese, 52 anni, smentisce la voce che corre sul web secondo cui avrebbe avuto un malore, un calo di pressione, mentre si esibiva in concerto in un locale della provincia di Piacenza.

«Sono passato in ospedale – dice su Instagram – per una cosa che non era mia e non posso dire di chi. E non mi va neanche di parlarne». E ancora: «Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti? E poi sentite, che palle. L’altra volta dicevano che bestemmiavo, stavolta un calo di pressione. La prossima volta diranno che cammino sulle acque».

E chiude: «Ci vediamo ai concerti». Il 22 marzo parte infatti il suo tour Residui di Rock’n’Roll che lo porterà in giro per tutta Italia.

