Il rapper
23 settembre 2025 alle 13:12
Ghali in concerto a San Teodoro: appuntamento a ottobreSpettacolo gratuito in piazza Gallura
Dopo il live Gran Teatro a Milano che ha chiuso il suo 2025 sold out in giro tra i palazzetti italiani, Ghali arriva a San Teodoro.
In piazza Gallura, il 4 ottobre alle 21.30, il rapper milanese si esibisce sotto le stelle in uno showcase gratuito.
Già ospite del Red Valley Festival ad agosto a Olbia, l'artista torna in Gallura con un'esibizione speciale: tra pop e rap, sul palco messaggi di inclusione e antirazzismo e i brani più sentiti del suo repertorio.
