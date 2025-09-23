Dopo il live Gran Teatro a Milano che ha chiuso il suo 2025 sold out in giro tra i palazzetti italiani, Ghali arriva a San Teodoro.

In piazza Gallura, il 4 ottobre alle 21.30, il rapper milanese si esibisce sotto le stelle in uno showcase gratuito.

Già ospite del Red Valley Festival ad agosto a Olbia, l'artista torna in Gallura con un'esibizione speciale: tra pop e rap, sul palco messaggi di inclusione e antirazzismo e i brani più sentiti del suo repertorio. 

